Кларенс Зеедорф стал главным тренером сборной Камеруна

Голландский специалист Кларенс Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Помогать экс-хавбеку "Милана", "Реала" и сборной Голландии будет бывший партнер по национальной команде Патрик Клюйверт. Условиях сделки не сообщаются.

42-летний Зеедорф ранее тренировал "Милан", китайский клуб "Шэньчжэнь" и "Депортиво". Ни в одном из этих клубов он не проработал более 6 месяцев.

В сборной Камеруна Зеедорф сменил бельгийца Уго Брооса, который привел команду к победе на последнем Кубке африканских наций.