Кларенс Зеедорф стал главным тренером сборной Камеруна
5 августа 2018 15:35 152
Голландский специалист Кларенс Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Помогать экс-хавбеку "Милана", "Реала" и сборной Голландии будет бывший партнер по национальной команде Патрик Клюйверт. Условиях сделки не сообщаются.
42-летний Зеедорф ранее тренировал "Милан", китайский клуб "Шэньчжэнь" и "Депортиво". Ни в одном из этих клубов он не проработал более 6 месяцев.
В сборной Камеруна Зеедорф сменил бельгийца Уго Брооса, который привел команду к победе на последнем Кубке африканских наций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!