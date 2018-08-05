Кларенс Зеедорф стал главным тренером сборной Камеруна

5 августа 2018 15:35

Голландский специалист Кларенс Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Помогать экс-хавбеку "Милана", "Реала" и сборной Голландии будет бывший партнер по национальной команде Патрик Клюйверт. Условиях сделки не сообщаются.

42-летний Зеедорф ранее тренировал "Милан", китайский клуб "Шэньчжэнь" и "Депортиво". Ни в одном из этих клубов он не проработал более 6 месяцев.

В сборной Камеруна Зеедорф сменил бельгийца Уго Брооса, который привел команду к победе на последнем Кубке африканских наций.

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