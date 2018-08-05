Азербайджанская команда стала победителем соревнований по футболу на конкурсе «Кубок моря-2018»

В рамках международного конкурса "Кубок моря-2018" проведены соревнования по футболу среди состава военных судов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в первой встрече победили военные моряки Азербайджана, встретившиеся с командой Ирана. Игра между командами Казахстана и России завершилась победой российских моряков, передает Day.Az.

В финальных матчах команда Ирана победила казахских моряков, а азербайджанские моряки одержали верх над командой России.

Таким образом, по итогам дружеского турнира команда Азербайджана заняла первое, России - второе, а Ирана - третье место.

Командам-победителям были вручены кубки, медали, почетные грамоты и подарки.