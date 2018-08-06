Завершились выступления гимнасток на чемпионате мира по спортивной гимнастике

На арене SSE Гидро британского города Глазго второго августа начался чемпионат мира по женской спортивной гимнастике среди юниоров и взрослых, говорится в понедельник в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В континентальном первенстве, в котором принимают участие 137 гимнасток из 35 стран, также участвуют представительницы Азербайджана.

Азербайджанские гимнастки Марина Некрасова и Мария Смирнова не смогли полностью выполнить программы по всем снарядам в связи с полученными во время выступлений травмами. Другая представительница Азербайджана Юлия Иншина выступила на всех четырех снарядах и, показав наилучший результат в опорном прыжке, заняла 21-е место (12,816 балла).

Азербайджан также был представлен в юниорской программе. Представительница Азербайджана Самира Гахраманова уверенно исполнила программу на снарядах и заняла 62-е место в многоборье.

Напомним, что 9-12 августа пройдут соревнования среди мужчин. В категории "взрослые" Азербайджан будут представлять Мурад Агарзаев, Дарий Морозов, Иван Тихонов, Никита Симонов, среди юниоров страну представят Рамин Дамиров, Джавид Бабаев, Самед Мамедли, Агамурад Гахраманов и Рустам Ахмед.