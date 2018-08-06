Карабах узнал соперника в плей-офф раунде ЛЧ, если пройдет БАТЭ

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу, последнего перед групповым этапом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, если азербайджанский "Карабах" пройдет белорусский БАТЭ в 3-м квалификационном раунде, то он сыграет в плей-офф раунде с голландским клубом "ПСВ Эйндховен".

Матчи раунда плей-офф ЛЧ пройдут 21/22 и 28/29 августа.

В случае поражения от БАТЭ, агдамцы попадут в раунд плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого также состоится сегодня. Потенциальными соперниками "Карабаха" в раунде плей-офф Лиги Европы будут победители матчей 3-го квалификационного раунда этого турнира. Это: "Людогорец" (Болгария)/"Жрински" (Босния и Герцеговина); "Шериф" (Молдова)/"Валюр" (Исландия), "Мидтьюлланд" (Дания) / "Нью-Сэйнтс" (Уэльс), "Кукеси" (Албания) /"Торпедо" Кутаиси (Грузия) и "Судува" (Литва)/"Спартак" Юрмала (Латвия).

Матчи раунда плей-офф ЛЕ пройдут 23 и 30 августа.