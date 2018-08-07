Вратарь «Челси» объявил бойкот клубу и уехал в Мадрид

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа без объяснения причин пропустил тренировку команды. Его заметили в Мадриде, где живут его дети с бывшей девушкой, сообщает The Telegraph.

По информации издания, таким образом футболист пытается вынудить руководство клуба продать его в мадридский "Реал". Игрок неоднократно заявлял, что хочет продолжить карьеру в испанском клубе, чтобы чаще видеться с семьей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что "Челси" планирует заменить Куртуа Джеком Батлендом из "Сток Сити", либо Серхио Рико из "Севильи". Трансферное окно в Европе закрывается 9 августа.

Тибо Куртуа выступает за лондонский "Челси" с 2014 года. На чемпионате мира в России он был основным вратарем сборной Бельгии. По результатам мундиаля голкипер получил приз "Золотая перчатка".