Главный тренер БАТЭ: Если не пройдем «Карабах», это будет неудачным результатом
7 августа 2018 12:42 135
Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу с азербайджанским "Карабахом" провел пресс-конференцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, тренер отметил, что "Карабах - очень сильная и опытная команда, несколько раз играла в группе евротурниров. Очень качественно работает там Гурбан Гурбанов. Шансы равны. Надо понимать, что они играли в сильнейшем турнире, против топовых команд. Они проделали большую работу и достойно смотрелись.Тяжело говорить о результате. Мы играем на выезде с сильной командой и любой положительный результат устроит нас. Перед нами стоит задача пройти в следующий раунд".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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