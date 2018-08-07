На сегодняшний футбольный матч «Карабах»-«БАТЭ» уже проданы 23 тыс. билетов

На сегодняшний матч футбольных команд "Карабах" - "БАТЭ", который состоится в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, проданы 23 тысячи билетов. Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов, передает Day.Az.

"Реализация билетов в кассах продолжается", - сказал он.

Напомним, что сегодня в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку азербайджанская команда "Карабах" будет принимать белорусскую "БАТЭ".

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова вмещает 31 200 болельщиков.