На сегодняшний футбольный матч «Карабах»-«БАТЭ» уже проданы 23 тыс. билетов
7 августа 2018 14:00 201
На сегодняшний матч футбольных команд "Карабах" - "БАТЭ", который состоится в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, проданы 23 тысячи билетов. Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов, передает Day.Az.
"Реализация билетов в кассах продолжается", - сказал он.
Напомним, что сегодня в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку азербайджанская команда "Карабах" будет принимать белорусскую "БАТЭ".
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова вмещает 31 200 болельщиков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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