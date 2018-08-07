Вратарь показал чудеса реакции и вытащил мяч "с ленточки" ворот после своего сэйва - ВИДЕО
Вратарь датского "Оденсе" Стен Грютебуст совершил невероятный сэйв в домашнем матче чемпионата страны против "Копенгагена", передает Day.Az со ссылкой на vesti.kz.
Гости были близки к тому, чтобы открыть счет в самой концовке первого тайма. Фальк Йенсен мощно пробил головой из центра штрафной, замкнув подачу с правого фланга. Грютебуст среагировал на мяч в последний момент, задев его левой рукой. Мяч прокатился "по ленточке" ворот, но вторым касанием голкипер схватил его правой рукой и зафиксировал.
Стараний Грютебуста не хватило - на 85-й минуте "Копенгаген" забил и победил со счетом 1:0. "Оденсе" после этого поражения опустился на предпоследнее место в чемпионате Дании.
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