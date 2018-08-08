Как азербайджанский борец одолел армянина - ВИДЕО

На днях спортсмен сборной Азербайджана по вольной борьбе Исмаил Абдуллаев (74 кг) завоевал бронзовую медаль в Риме.

Как передает Day.Az, дагестанский легионер в схватке за бронзу одолел представителя Армении Храйра Алиханяна.

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