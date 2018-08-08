Как азербайджанский борец одолел армянина - ВИДЕО
8 августа 2018 13:20 528
На днях спортсмен сборной Азербайджана по вольной борьбе Исмаил Абдуллаев (74 кг) завоевал бронзовую медаль в Риме.
Как передает Day.Az, дагестанский легионер в схватке за бронзу одолел представителя Армении Храйра Алиханяна.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
7 августа 22:50 97
Лига чемпионов: "Карабах" сыграл с БАТЭ - ОБНОВЛЕНО
7 августа 14:00 526
На сегодняшний футбольный матч «Карабах»-«БАТЭ» уже проданы 23 тыс. билетов
7 августа 13:13 586
СМИ: Усманов согласился продать 30% акций «Арсенала» за £550 млн
7 августа 12:42 629