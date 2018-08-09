"Манчестер Сити" продал Зинченко "волкам"
9 августа 2018 12:25 154
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продолжит карьеру в новичке английской премьер-лиги "Вулверхэмптоне". "Манчестер Сити" согласился продать 21-летнего футболиста "волкам" за 19 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Клубы начали переговоры в июне. После нескольких раундов чемпион Анлии и вернувшийся в элиту "Вулверхэмптон" согласовали переход Зинченко. Правда, сам футболист пока не давал своего согласия на переход.
Зинченко может стать не единственным футболистом, пополнившим ряды "волков" в день закрытия трансферного окна. "Вулверхэмптон" близок к заключению контракта с защитником "Андерлехта" и сборной Бельгии Леандра Дендонкера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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