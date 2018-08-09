Футболист забил уникальный гол с 40 метров - ВИДЕО

9 августа 2018 12:11

Мексиканский футболист Франциско Ривера, выступающий за клуб "Минерос де Сакатекас", смог забить гол в ворота команды "Леон" дальним ударом. Это произошло на матче кубка Мексики. Видео опубликовано на странице издания Solo de Fútbol в Twitter.

В середине поля футболисты "Минероса" смогли отобрать мяч и пойти в контратаку. Когда Ривера получил передачу от своего товарища по команде, он не стал сближаться с воротами и пробил с расстояния примерно в 40 метров, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Забитый гол стал четвертым для "Минероса" в этом матче.

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Футболист забил уникальный гол с 40 метров-1

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