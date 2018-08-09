"Лестер" приобрел защитника сборной Турции

Английский "Лестер" приобрел в последний день трансферного окна защитника "Фрайбурга" и сборной Турции Чаглара Сеюнджю. "Лисицы" заплатили за 22-летнего футболиста 25 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Высока вероятность того, что "Лестер" потеряет центрального защитника Гарри Магуайра. Защитника сборной Англии хочет приобрести "Манчестер Юнайтед". Если "красные дьяволы" успеют завершить сделку до окончания дня, то у "лисиц" могут возникнуть проблемы в обороне. Поэтому "Лестер" решил подстраховаться и нашел замену Магуайру.

Чаглар Сеюнджю провел три сезона во "Фрайбурге", где заработал репутацию одного из самых перспективных игроков бундеслиги. Два года назад Чаглар дебютировал в сборной Турции.