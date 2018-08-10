Далич останется главным тренером сборной Хорватии
10 августа 2018 10:36 115
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич останется на своем посту, сообщает Sport24. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы решили все проблемы. С нетерпением жду новых вызовов", - передает слова Далича пресс-служба Федерации футбола Хорватии.
Официальное подписание нового соглашения между сторонами состоится на следующей неделе.
"Я рад, что мы открыто обсудили те вещи, которые можно улучшить в будущем. Вместе мы пойдем к новым победам", - сказал президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер.
На чемпионате мира в России хорваты под руководством Далича заняли второе место, уступив команде Франции в финале со счетом 2:4.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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