Далич останется главным тренером сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич останется на своем посту, сообщает Sport24. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы решили все проблемы. С нетерпением жду новых вызовов", - передает слова Далича пресс-служба Федерации футбола Хорватии.

Официальное подписание нового соглашения между сторонами состоится на следующей неделе.

"Я рад, что мы открыто обсудили те вещи, которые можно улучшить в будущем. Вместе мы пойдем к новым победам", - сказал президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер.

На чемпионате мира в России хорваты под руководством Далича заняли второе место, уступив команде Франции в финале со счетом 2:4.