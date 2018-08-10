Нападающий "Ювентуса" нашел способ остановить атаку Криштиану Роналду - ВИДЕО

Способ остановить нападающего футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду нашел защитник этой же команды Даниэле Ругани. Видеозапись "хитрого хода" размещена в официальном "твиттере" клуба, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Во время тренировки Ругани просто отодвинул мини-ворота перед стоявшим Роналду и таким образом не дал нападающему забить гол.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля этого года. Клуб заплатил за нападающего 100 миллионов евро.

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