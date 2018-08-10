Лучшие моменты c Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике - ФОТОРЕПОРТАЖ

10 августа 2018 18:15

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В соревнованиях примут участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

Trend представляет читателям лучшие моменты XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

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