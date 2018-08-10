Прошла церемония награждения призеров первого дня Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике - ФОТО

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения призеров XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В первый день соревнований завершились выступления гимнасток 2008, 2009 и 2010 годов рождения.

Среди гимнасток 2008 года рождения первое место заняла представительница клуба "Оджаг Спорт" Нармина Байрамова, второе место - Лейли Исмайлова из Бакинской школы гимнастики, а третье место - еще одна представительница клуба "Оджаг Спорт" Тахира Тагиева.

В соревнованиях гимнасток 2009 года рождения весь пьедестал заняли представительницы спортивного клуба "Оджаг Спорт". Золотую медаль получила Гевхяр Ибрагимова, серебряную - София Мамедова, а бронзовую - Марьям Алиева.

Представительницы "Оджаг Спорт" стали сильнейшими и среди гимнасток 2010 года рождения. В этой возрастной категории лучший результат показала Илаха Бахадырова, второе место заняла - Шамс Муваффаги, а третье - Назрин Салманлы.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе в соревнованиях выступают гимнастки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения, а команды в групповых упражнениях ведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения. Победители среди гимнасток, как выступающих в индивидуальной программе, так и по программе групповых упражнений, будут определены по сумме многоборья.

А в командном зачете учитываются лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.