"Фенербахче" вовлек в состав клуба нападающего английской команды

10 августа 2018 19:35

Турецкий "Фенербахче" вовлек в состав клуба футболиста английского "Лестер Сити" Ислама Слимани. 

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, с "Лестер Сити" уже достигнута договоренность относительно перехода 30-летнего футболиста, передает Day.Az

Игрок, защищающий также честь сборной Алжира, в течение года на правах аренды будет надевать форму "Фенербахче". 

В новом клубе опытный форвард заработает 4,5 млн евро. 

Отметим, что Ислам Слимани выступает в "Лестер Сити" с 2016 года.  

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