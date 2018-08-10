"Фенербахче" вовлек в состав клуба нападающего английской команды

Турецкий "Фенербахче" вовлек в состав клуба футболиста английского "Лестер Сити" Ислама Слимани.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, с "Лестер Сити" уже достигнута договоренность относительно перехода 30-летнего футболиста, передает Day.Az.

Игрок, защищающий также честь сборной Алжира, в течение года на правах аренды будет надевать форму "Фенербахче".

В новом клубе опытный форвард заработает 4,5 млн евро.

Отметим, что Ислам Слимани выступает в "Лестер Сити" с 2016 года.