Тренер Эльнара Гусейнова: Впереди - международный турнир по художественной гимнастике "GymBala"

Тренер клуба "Оджаг Спорт" Эльнара Гусейнова очень рада результатам своих подопечных, выступающих на XXV Чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Рада за девочек, но надо работать еще больше. Через неделю нас ждет международный турнир по художественной гимнастике "GymBala". Мы будем соревноваться с участниками из других стран, поэтому усиленно готовимся к турниру", - подчеркнула Гусейнова.

Эльнара Гусейнова выразила признательность Федерация гимнастики Азербайджана за организацию соревнований и возможность выступать совсем юным гимнасткам в Национальной арене гимнастики.

Тренер также отметила, что интерес к художественной гимнастике в стране среди детей очень большой, что подтверждает количество юных спортсменов, занимающихся в секциях.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе в соревнованиях выступают гимнастки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения, а команды в групповых упражнениях ведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения. Победители среди гимнасток, как выступающих в индивидуальной программе, так и по программе групповых упражнений, будут определены по сумме многоборья.

А в командном зачете учитываются лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.