Азербайджанская гимнастка Нармина Байрамова: Хочу быть олимпийской чемпионкой, и не один раз
Мне очень нравится выступать в Национальной арене гимнастики, сказала Trend в пятницу представительница клуба "Оджаг Спорт" Нармина Байрамова, занявшая первое место среди гимнасток 2008 года рождения на соревнованиях XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике, передает Day.Az.
"Нравится выступать в Национальной арене гимнастики, приятно, как за нас болеют и поддерживают зрители", - добавила юная гимнастка.
Нармина Байрамова рассказала, что осталась довольна выступлением, несмотря на то, что волновалась.
"Выступать было не сложно, это для меня не первые соревнования. Просто сегодня я немного волновалась, но все прошло хорошо, и я выступила чисто", - сказала она.
Говоря о том, к чему она стремится в будущем, Нармина Байрамова отметила: "Хочу быть олимпийской чемпионкой, и не один раз".
В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.
А в командном зачете учитываются лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.
Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.
В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.