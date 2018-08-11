«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в первом матче нового сезона - ВИДЕО

В матче-открытии нового сезона АПЛ Манчестер Юнайтед в родных стенах принимал Лестер. Достаточно неожиданно в старте хозяев оказался Поль Погба. Кроме того, отметим Фреда, который дебютировал за манкунианцев в официальных матчах. Уже на старте встречи "красные дьяволы" заработали одиннадцатиметровый - Дэниел Амарти сыграл рукой в своей штрафной. За исполнение "приговора" взялся Поль Погба и оказался точен. 1:0", передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

После этого подопечные Жозе Моуриньо большими силами отошли назад и рассчитывали на стремительные контрвыпады. Лестер неплохо комбинировал и на исходе тридцати минут игры мог сравнять счет, но Де Хеа парировал удар Мэддисона из пределов штрафной. До конца тайма команды так и не смогли изменить счет, поэтому на перерыв отправились при минимальном преимуществе хозяев в счете.

Во втором тайме игра продолжилась в привычном ключе: Лестер пытался преодолеть оборонительные построения соперника. Впрочем, опасный момент создали хозяева. Мата пробивал с подступов к штрафной после скидки Санчеса - соперник в подкате изменил направление полета мяча. Ближе к концу матча Демарай Грей пробивал в касание после прострела Варди, но Де Хеа был на высоте. "Красные дьяволы" ответили моментом Лукаку, когда Ромелу получил мяч в штрафной и из убойной позиции не смог переиграть Шмайхеля - Каспер ногой отразил удар.

Тем не менее, несколько позже датчанин был бессилен. Люк Шоу прокинул мяч мимо защитника в чужой штрафной и пробил в дальний угол. 2:0. В компенсированное время Варди имел два момента. Сперва Джейми остался в одиночестве в чужой штрафной и пробивал первым касанием - мяч прошел выше ворот. А перед самым свистком Перейра навесил с правого фланга - мяч коснулся штанги, а Варди головой добил его в сетку. 2:1. Как итог, МЮ одержал победу, а Лестер отправляется домой ни с чем.

Манчестер Юнайтед - Лестер 2:1

Голы: Погба, 3 (с пенальти), Шоу, 83 - Варди, 90+2.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Дармиан, Байи, Линделеф Шоу - Перрейра - Погба (Феллаини, 84), Фред (Мактоминей, 77) - Мата, Рашфорд (Лукаку, 67), Санчес.

Лестер: Шмайхель - Перрейра, Морган, Магуайр, Чилвелл - Ндиди, Адриен (Иборра, 80), Амарти (Геззаль, 63) - Мэддисон (Варди, 63), Грей - Ихеаначо.

Предупреждения: Фред, Перейра - Амарти.

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