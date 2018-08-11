Стартовал второй день XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут индивидуальные выступления гимнасток 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения. Победители будут определены по сумме многоборья.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе соревнований, которые завершатся в воскресенье, также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.