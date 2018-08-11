Шарапова по неизвестной причине снялась с турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет выступить на крупном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском городе Цинциннати. При этом 31-летняя россиянка подавала заявку для участия в турнире, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как сообщает ТАСС, по итогам жеребьевки фамилии Шараповой не оказалось в списке участниц. При этом о причинах снятия россиянки с турнира не сообщается. Соревнования пройдут с 11 по 19 августа. Возможно, причина связана с желанием Шараповой лучше подготовиться к заключительному в этом сезоне турниру серии Большого шлема Открытому чемпионату США, который стартует 27 августа в Нью-Йорке.