Тренер Нигяр Абдусалимова: В Национальной арене гимнастики для спортсменов созданы все необходимые условия

Организация спортивных мероприятий в Национальной арене гимнастики осуществляется на высоком уровне, здесь все предусмотрено, для гимнастов созданы все необходимые условия. Об этом тренер по художественной гимнастике Нигяр Абдусалимова сказала Trend в субботу на полях соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике, передает Day.Az.

Оценивая выступление своих подопечных, Абдусалимова подчеркнула, что они выступили неплохо.

"Мои гимнастки выступили неплохо, но могут выступать намного лучше. На тренировках они выполняли программу лучше и увереннее, чем показали сегодня. Видимо, сказалось волнение", - сказала тренер.

Абдусалимова также отметила, что для юных гимнасток возможность выступать в Национальной арене гимнастики является большой и хорошей мотивацией для достижения лучших результатов.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут индивидуальные выступления гимнасток 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения. Победители будут определены по сумме многоборья.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе соревнований, которые завершатся в воскресенье, также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.