Слимани перешел в «Фенербахче» на правах аренды‍

Нападающий английского "Лестера" Ислам Слимани продолжит карьеру в турецком "Фенербахче", пишет "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Алжирец будет играть в Стамбуле на правах аренды до конца сезона.

Вторую половину прошлого сезона Слимани провел в аренде в английском "Ньюкасле", где сыграл в четырех матчах Английской премьер-лиги и забитыми мячами не отметился. В "Лестер" 30-летний нападающий перешел в 2016 году и принял участие в 35 матчах "лис" в чемпионате Англии, забив 8 мячей.