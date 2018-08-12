Слимани перешел в «Фенербахче» на правах аренды
12 августа 2018 11:15 171
Нападающий английского "Лестера" Ислам Слимани продолжит карьеру в турецком "Фенербахче", пишет "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Алжирец будет играть в Стамбуле на правах аренды до конца сезона.
Вторую половину прошлого сезона Слимани провел в аренде в английском "Ньюкасле", где сыграл в четырех матчах Английской премьер-лиги и забитыми мячами не отметился. В "Лестер" 30-летний нападающий перешел в 2016 году и принял участие в 35 матчах "лис" в чемпионате Англии, забив 8 мячей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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