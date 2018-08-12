Балотелли намерен уйти из «Ниццы»

Главный тренер французской "Ниццы" Патрик Виейра рассказал о намерении форварда команды Марио Балотелли сменить клуб, сообщает "Советский спорт".

"Он хочет уйти и вряд ли останется с нами. Нам же требуются игроки, которые хотят быть в команде и развиваться вместе с нею. С Балотелли сложная ситуация, но клуб постарается помочь ему уйти", - приводит слова Виейра Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Итальянский нападающий может продолжить карьеру во французском "Марселе", а также имел выгодное предложение из Китая.

В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал одну голевую передачу.