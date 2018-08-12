Экс-хавбек ЦСКА возглавил сборную Камбоджи

12 августа 2018 14:56

Экс-хавбек московского ЦСКА японец Кэйсукэ Хонда назначен на посты генерального менеджера и главного тренера сборной Камбоджи, пишет ТАСС.

Пресс-служба Азиатской конфедерации футбола сообщает, что 32-летний футболист будет возглавлять национальную команду Камбоджи на чемпионате АСЕАН 2018 года несмотря на факт того, что ранее Хонда заключил контракт с австралийским клубом "Мельбурн Виктори" сроком на один год. Сообщается, что спортсмен будет готовить команду с помощью еженедельных звонков по видеосвязи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На групповом этапе чемпионата АСЕАН сборная Камбоджи сыграет с командами Вьетнама, Малайзии и Мьянмы.

Японец выступал за российский клуб с 2010 по 2013 год, став в составе армейцев чемпионом России. Последний сезон Хонда провел в мексиканской "Пачуке", сыграв 36 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач.

За национальную сборную Японии Хонда провел 98 матчей и забил 37 мячей.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az