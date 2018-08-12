Криштиану Роналду: я с детства за "Ювентус"

Португальский форвард итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду рассказал, что с детства наблюдал за своей нынешней командой и мечтал однажды за нее сыграть, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Роналду перешел в "Ювентус" этим летом за 100 млн евро. Ранее нападающий провел девять лет в мадридском "Реале".

"Ювентус" - великий клуб, - заявил Роналду, которого цитирует "Спорт-экспресс". - С детства наблюдал за командой и мечтал однажды сыграть за нее. И теперь я здесь".