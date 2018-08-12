В Азербайджане арена гимнастики мирового уровня - ЗРИТЕЛИ

Соревнования организованы потрясающе, нам все нравится, сказала Trend в воскресенье зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Лала Гулиева.

"Не первый раз посещаю Национальную арену гимнастики. Соревнования организованы потрясающе, нам все нравится. Самое главное, чтобы наши девочки хорошо выступали, радовали и своих наставников и конечно, нас зрителей", - сказала Гулиева.

Зрительница подчеркнула, что в стране проводятся многочисленные турниры и первенства по гимнастике, которые позволяют выявить талантливых спортсменов, и предоставляют возможность им продемонстрировать свои способности.

"У нас в стране арена гимнастики мирового уровня, здесь созданы все необходимые условия. Желаю всем нашим гимнасткам, чтобы они верили в свои силы, и в то, что у них все получится. Пусть они ничего не боятся и идут к своей мечте", - добавила Лала Гулиева.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики состоялся последний день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня прошли выступления групповых команд среди гимнасток 2008-2010 года рождения в упражнениях без предмета и с мячом, групповых команд среди гимнасток 2006-2007 года рождения с лентой, а также финальные соревнования гимнасток 2003-2005 года рождения в упражнениях с мячом, обручем, лентой и булавами.

Всего в соревнованиях приняли участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также были организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.