Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова осталась довольна своим выступлением

Больше всего мне нравится выступать в Национальной арене гимнастики, сказала Trend в воскресенье представительница клуба "Оджаг Спорт" Нармина Самедова, занявшая первое место среди гимнасток 2003-2005 года рождения в упражнениях с булавами на соревнованиях XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

"В Национальной арене гимнастики - комфортно, большой зал, много зрителей, которые болеют, поэтому выступать легко", - добавила гимнастка.

Нармина Самедова осталась довольна своим выступлением на соревнованиях, хотя по ее мнению некоторые упражнения она могла бы выполнить лучше.

"Довольна выступлением в упражнениях с мячом, обручем и булавами, а вот с лентой могла бы выполнить программу лучше. Я старалась, но не все получилось. Буду работать дальше, чтобы добиться больших результатов", - сказала гимнастка.

По словам Нармины Самедовой, для победы в соревнованиях нужно упорно тренироваться, трудиться и верить в себя.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики состоялся последний день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня прошли выступления групповых команд среди гимнасток 2008-2010 года рождения в упражнениях без предмета и с мячом, групповых команд среди гимнасток 2006-2007 года рождения с лентой, а также финальные соревнования гимнасток 2003-2005 года рождения в упражнениях с мячом, обручем, лентой и булавами.

Всего в соревнованиях приняли участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также были организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.