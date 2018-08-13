Роналду забил первый гол за "Ювентус"

13 августа 2018 07:15

Дебют португальский нападающего Криштиану Роналду в составе итальянского футбольного клуба "Ювентус", оказался успешным. 

В матче со второй командой "Ювентуса"  Роналду на восьмой минуте открыл счет. Игра в итоге завершилась со счетом 5:0 в пользу основной команды. 

"Ювентус" с 1955 года перед стартом сезона проводит контрольную игру против дублирующего состава.

В первом туре чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграет с "Кьево". Встреча пройдет 18 августа.  

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