Роналду забил первый гол за "Ювентус"

Дебют португальский нападающего Криштиану Роналду в составе итальянского футбольного клуба "Ювентус", оказался успешным.

В матче со второй командой "Ювентуса" Роналду на восьмой минуте открыл счет. Игра в итоге завершилась со счетом 5:0 в пользу основной команды.

"Ювентус" с 1955 года перед стартом сезона проводит контрольную игру против дублирующего состава.

В первом туре чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграет с "Кьево". Встреча пройдет 18 августа.