Роналду забил первый гол за "Ювентус"
13 августа 2018 07:15 116
Дебют португальский нападающего Криштиану Роналду в составе итальянского футбольного клуба "Ювентус", оказался успешным.
В матче со второй командой "Ювентуса" Роналду на восьмой минуте открыл счет. Игра в итоге завершилась со счетом 5:0 в пользу основной команды.
"Ювентус" с 1955 года перед стартом сезона проводит контрольную игру против дублирующего состава.
В первом туре чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграет с "Кьево". Встреча пройдет 18 августа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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