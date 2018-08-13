Роналду забил первый гол за «Ювентус» в дебютном матче - ВИДЕО

Нападающий Криштиану Роналду забил первый гол за "Ювентус". 33-летний португалец отличился на 8-й минуте в дебютном матче со второй командой туринцев, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Стоит отметить, что "Ювентус" традиционно проводит встречу с "Ювентусом В" перед стартом сезона.

Напомним, Роналду перешёл в туринский клуб из мадридского "Реала" 10 июля 2018 года за € 100 млн. Контракт форварда с новой командой рассчитан на четыре года и € 120 млн.

В минувшем сезоне испанской Примеры Криштиану принял участие в 27 матчах, забил 26 голов и отдал 5 результативных передач.

"Ювентус" - действующий чемпион итальянской Серии А. В сезоне-2017/18 подопечные Массимилиано Аллегри набрали 95 очков в 38 матчах. Туринский клуб одержал 30 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения.

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