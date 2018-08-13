Необычное удаление в чемпионате Польши - ВИДЕО
13 августа 2018 14:02 164
Полузащитник польского "Ястшембе" Патрик Скоречки был удален с поля в конце поединка против "Хойничанка" из-за перепалки с одноклубником.
Как передает Day.az инцидент произошел в концовке встречи. При счете 0:0 Скоречки поспорил с одноклубником Мацеем Спихалой и толкнул его.
Рефери рассудил эпизод как проявление неспортивного поведения и вынес полузащитнику предупреждение. Для Скоречки "горчичник" оказался вторым в матче и ему пришлось покинуть поле.
Победителя команды так и не выявили.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
07:15 694