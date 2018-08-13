Необычное удаление в чемпионате Польши - ВИДЕО

Полузащитник польского "Ястшембе" Патрик Скоречки был удален с поля в конце поединка против "Хойничанка" из-за перепалки с одноклубником.

Как передает Day.az инцидент произошел в концовке встречи. При счете 0:0 Скоречки поспорил с одноклубником Мацеем Спихалой и толкнул его.

Рефери рассудил эпизод как проявление неспортивного поведения и вынес полузащитнику предупреждение. Для Скоречки "горчичник" оказался вторым в матче и ему пришлось покинуть поле.

Победителя команды так и не выявили.

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