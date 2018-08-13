Игру сборной Азербайджана на Чемпионате Европы по мини-футболу покажут в прямом эфире
13 августа 2018 18:13 221
Игра сборной Азербайджана на проходящем в Киеве Чемпионате Европы по мини-футболу будет показана в прямом эфире на телеканале "İdman Azərbaycan".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет матч со сборной Чехии. Игра будет транслироваться по телеканалу "İdman Azərbaycan" в 22:00 по бакинскому времени.
Следующие игры азербайджанской сборной на Чемпионате Европы по мини-футболу также будут представлены в эфире телеканала.
15 августа в 17:00 Азербайджан - Турция
16 августа 20:00 Сербия - Азербайджан.
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