Игру сборной Азербайджана на Чемпионате Европы по мини-футболу покажут в прямом эфире

Игра сборной Азербайджана на проходящем в Киеве Чемпионате Европы по мини-футболу будет показана в прямом эфире на телеканале "İdman Azərbaycan".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет матч со сборной Чехии. Игра будет транслироваться по телеканалу "İdman Azərbaycan" в 22:00 по бакинскому времени.

Следующие игры азербайджанской сборной на Чемпионате Европы по мини-футболу также будут представлены в эфире телеканала.

15 августа в 17:00 Азербайджан - Турция

16 августа 20:00 Сербия - Азербайджан.

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