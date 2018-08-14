Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории "Барселоны"

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вышел на чистое первое место по количеству завоеванных титулов в составе "Барселоны" в истории клуба. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, что "Барселона" в воскресенье в матче за Суперкубок Испании победила "Севилью" со счетом 2:1.

Для 31-летнего Месси этот титул стал 33-м в составе "Барселоны". Аргентинец вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя Андреса Иньесту, который выиграл 32 трофея. Иньеста покинул "Барселону" по окончании сезона-2017/18 и перешел в японский клуб "Виссел Кобе".

В составе "Барселоны" Месси выигрывал 4 Лиги чемпионов, 9 раз Ла Лигу, брал 6 Кубков Испании, 8 испанских Суперкубков, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных ЧМ.

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