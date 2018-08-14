Как прошел матч сборной Азербайджана со сборной Чехии на Чемпионате Европы по мини-футболу - ФОТО

Во второй игре на Чемпионате Европы по мини-футболу в Киеве национальная команда Азербайджана встретилась со сборной командой Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на игру команда Азербайджана вышла с серьезной потерей - ведущему игроку Илькину Гаджиеву пришлось пропустить матч из-за того, что ранее он потянул мышцу.

Наша команда начала игру хорошо. Капитан команды Сеймур Мамедов стал автором первого гола, забитого сборной Азербайджана на Чемпионате Европы по мини-футболу.

Как и в игре со сборной Венгрии, бригада судей запомнилась ошибками. Так, несмотря на то, что футболист сборной Чехии коснулся рукой мяча в штрафной площадке, судья продолжил игру.

Во второй половине игры контроль мяча был за восточноевропейцами. Наш вратарь Рамиль Гасанзаде показал уверенную игру. Но в завершение матча более опытная команда Чехии добилась желаемого.

Невнимательность за две минуты до окончания основного времени дорого обошлась нашей команде. Вдохновленные голом соперники на первой минуте добавленного времени забили гол, лишив нашу команду возможности завоевать первое очко на Чемпионате Европы по мини-футболу.

Отметим, что 15 августа в 17:00 по бакинскому времени состоится игра сборной Азербайджана со сборной Турции.

Чехия - Азербайджан - 2:1

Голы: Якуб Гот, Станислав Марик / Сеймур Мамедов

Главный судья: Сезар Ионеску (Румыния)

Судья: Вадим Тендера (Украина)

Азербайджан: 12. Рамиль Гасанзаде, 8. Ренат Султанов, 10. Сеймур Мамедов, 11. Эльвин Ализаде, 14. Асиф Зейналов, 17. Вюсал Исаев.

Запасные игроки: 1. Сеймур Байдамиров, 4. Джавид Раджабов, 9. Орхан Мамедов, 19. Эйюб Эфендиев, 20. Эмин Алиев, 77. Заур Алиев, 95. Элвин Байрамов.

Главный тренер: Эльшад Гулиев.

Чехия: 20. Андрей Биро, 6. Франтишек Хакл, 8. Патрик Левчик, 9. Андрей Падера, 10. Якуб Полак, 12. Ян Коуделка.

Запасные игроки:1. Ярослав Беллада, 2. Вит Попелка, 4. Томаш Резни, 5. Жири Содома, 7. Павел Шултес, 11. Станислав Марик, 13. Якуб Гот, 14. Робин Деметер, 15. Давид Прешл.

Главный тренер: Станислав Бейда.

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