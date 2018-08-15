Азербайджан поднялся в рейтинге УЕФА
15 августа 2018 10:05 175
Азербайджан поднялся на одну строчку в рейтинге УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, это произошло после того как "Карабах" сыграл вничью со счётом 1:1 в матче с БАТЭ в III квалификационном раунде Лиги чемпионов (ЛЧ) в Беларуси. После зафиксированной в Борисове ничьей заработавший 0,125 коэффициентных очка Агдамский клуб увеличил суммарный рейтинг страны до 18,250.
В результате Азербайджан, опередив Израиль, поднялся на 24 строчку рейтинга. За победу в еврокубках начисляется 0,250, за ничью - 0,125 коэффициентных очка.
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