«Бенфика» воспользовалась ошибками «Фенербахче» в матче Лиги Чемпионов - ВИДЕО

13 август на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами "Фенербахче" и "Бенфика". Противостояние завершилось со счетом 1:1, передает Day.Az со ссылкой на regnum.ru.

На 26-й минуте Жедсон Фернандеш открыл счет после передачи Николаса Кастильо - 0:1. Через 19 минут атакующий полузащитник сборной Турции Алпер Потук сравнял ситуацию на табло - 1:1.

Статистика матча ("Фенербахче"/"Бенфика")

Удары 7/7

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения 59%/41%

Поданные угловые 5/2

Нарушения правил 13/15

В четвертый квалификационный раунд Лиги Чемпионов 2018/19 прошла "Бенфика", одолевшая "Фенербахче" по сумме двух матчей со счетом 2:1 (1:0, 1:1).

Стартовые составы команд на матч:

"Фенербахче": Демирель, Калдырим, Исла, Нойштедтер, Шкртел, Топал, Вальбуэна, Эльмас, Потук, Жулиано, Айю.

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Диас, Жардел, Альмейда, Фейса, Фернандеш, Серви, Пицци, Сальвио, Кастильо.

Бригада арбитров матча: Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич | Роберто Понис

Желтые карточки: Эльмас - 22, Влаходимос - 53, Сальвио - 56, Диас - 63, Пицци - 83.

Забитые мячи: Фернандеш 26 - 0:1, Потук 45 - 1:1.

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