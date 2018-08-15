«Бенфика» воспользовалась ошибками «Фенербахче» в матче Лиги Чемпионов - ВИДЕО
13 август на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами "Фенербахче" и "Бенфика". Противостояние завершилось со счетом 1:1, передает Day.Az со ссылкой на regnum.ru.
На 26-й минуте Жедсон Фернандеш открыл счет после передачи Николаса Кастильо - 0:1. Через 19 минут атакующий полузащитник сборной Турции Алпер Потук сравнял ситуацию на табло - 1:1.
Статистика матча ("Фенербахче"/"Бенфика")
Удары 7/7
Удары в створ ворот 5/2
Процент владения 59%/41%
Поданные угловые 5/2
Нарушения правил 13/15
В четвертый квалификационный раунд Лиги Чемпионов 2018/19 прошла "Бенфика", одолевшая "Фенербахче" по сумме двух матчей со счетом 2:1 (1:0, 1:1).
Стартовые составы команд на матч:
"Фенербахче": Демирель, Калдырим, Исла, Нойштедтер, Шкртел, Топал, Вальбуэна, Эльмас, Потук, Жулиано, Айю.
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Диас, Жардел, Альмейда, Фейса, Фернандеш, Серви, Пицци, Сальвио, Кастильо.
Бригада арбитров матча: Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич | Роберто Понис
Желтые карточки: Эльмас - 22, Влаходимос - 53, Сальвио - 56, Диас - 63, Пицци - 83.
Забитые мячи: Фернандеш 26 - 0:1, Потук 45 - 1:1.
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