Сколько заработает ФК "Карабах" за участие в еврокубках?
Определена сумма премии, завоеванной "Карабах"ом за участие в еврокубках в сезоне 2018/2019.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, за участие в I, II и III квалификационном раунде Лиги Чемпионов агдамскому клубу будет уплачено соответственно 280, 380 и 480 тыс. евро. За участие в плей-офф Евролиги "Карабах" заработает еще 300 тыс. евро. Таким образом, в общей сложности заработок клуба составит 1 млн. 440 тыс. евро.
Однако у агдамского клуба есть еще возможность пополнить свою копилку. Если подопечные Гурбана Гурбанова завоюют путевку в групповой этап Евролиги, они принесут своему клубу еще 2 млн. 620 тыс. евро. За победу в групповом этапе назначена премия в размере 570 тыс. евро, ничья сулит 190 тыс. евро.
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