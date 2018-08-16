«Атлетико» одолел «Реал Мадрид» в дополнительное время и выиграл Суперкубок УЕФА - ВИДЕО

В Таллине, на "А Ле Кок Арене", "индейцы" одолели обладателей Кубка чемпионов - 4:2.

Хулен Лопетеги оставил в запасе Луку Модрича и выпустил в старте Иско и Марко Асенсио. Диего Симеоне отбывал дисквалификацию, полученную в матче ЛЕ с "Арсеналом", и смотрел за матчем с вип-трибуны, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

На 51-й секунде Диего Коста продавил в воздухе Серхио Рамоса, прокинул мяч мимо Рафаэля Варана на правый край штрафной и почти с нулевого угла пробил над Кейлором Навасом - 1:0. Этот гол стал самым быстрым в истории Суперкубков Европы.

На 27-й минуте Гарет Бэйл промчался по правому флангу и сделал передачу на дальнюю штангу. Карим Бензема убежал от защитника и кивнул под руку оказавшемуся в полупозиции Яну Облаку. 1:1 - "Реал" сравнял счет.

Во втором тайме оба тренера выпустили 10-х номеров - Луку Модрича вместо Марко Асенсио и Анхеля Корреа вместо Антуана Гризманна.

На 63-й минуте Хуанфран сыграл рукой в штрафной в борьбе с Каримом Бензема. Серхио Рамос точно пробил с пенальти и вывел "бланкос" вперед.

Но на 79-й минуте Диего Коста с передачи Анхеля Корреа сделал дубль и сравнял счет. Он забил "Реалу" в четвертый раз и три мяча положил в финалах.

В дополнительное время "Атлетико" забил 2 мяча. На 98-й минуте Томас Парти из штрафной скинул под себя на Сауля Ньигеса, испанец с лета положил в дальний угол. А на 104-й минуте после комбинации Косты и Витоло Коке аккуратно скатил мяч в сетку.

4:2 - "Атлетико" победил "Реал" и взял Суперкубок Европы.

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