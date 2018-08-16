Форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА - ВИДЕО
Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста открыл счет в матче против мадридского "Реала" за Суперкубок УЕФА в Таллине. Испанец с бразильскими корнями оторвался от защитников и мощным ударом с острого угла расстрелял ворота Кейлора Наваса, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Диего Коста отличился на 49-й секунде встречи - это самый быстрый гол в истории розыгрышей Суперкубка УЕФА, сообщает статистическое издание Opta.
"Реал" - первый клуб в истории, выигравший три раза подряд Лигу чемпионов. Но "сливочные" являются авторами еще одного достижение - они также же три года увозят домой Суперкубок УЕФА. Тем не менее, "Атлетико" пока выиграл все свои матчи за трофей, а было их у "матрасников" два.
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