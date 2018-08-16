Историческая победа сборной Азербайджана на чемпионате Европы по мини-футболу - ФОТО

16 августа 2018 16:48

На чемпионате Европы по мини-футболу в Киеве национальная команда Азербайджана провела игру со сборной Турции. В этом матче сборная Азербайджана обыграла соперников со счетом 6:2, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Из шести голов, забитых за матч, автором трех является Сеймур Мамедов (на 17, 18, 31 минутах), также голы забили Асиф Зейналов (на первой минуте), Вюсал Исаев (на 38 минуте) и Эльвин Ализаде (на 40 минуте).

За Турцию голы забил Каан Чамкыр.

Результат в этой игре вошел в историю как первая победа сборной Азербайджана на чемпионате Европы по мини-футболу.

Отметим, что сборная Азербайджана проведет последнюю встречу в группе завтра в 20:00 по бакинскому времени. Соперниками команды станет сборная Сербии.

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