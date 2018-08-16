Вернидуб: Габала всегда будет жить в моем сердце

16 августа 2018 19:08

Бывший защитник азербайджанского футбольного клуба "Габала", ныне игрок украинской "Зари" Виталий Вернидуб прокомментировал azerisport.com три последних своих года в премьер-лиги, передает Day.Az.

"Если оценивать свою карьеру в "Габале", то могу смело заявить, что получил большой опыт. Я благодарен руководству и всему персоналу. Три года в этом клубе прошли не зря. "Габала" всегда будет жить в моем сердце", - заявил Вернидуб.

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