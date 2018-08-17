Вратарь забил гол на последней минуте и спас команду от поражения - ВИДЕО

Вратарь английской футбольной команды "Гисборо" Джордан Никсон забил мяч на 94-й минуте и спас команду от поражения в матче первого раунда Кубка Англии против "Ньютон Эйклифф". Видео появилось в Twitter-аккаунте The Non-League Paper, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В концовке встречи "Гисборо" проигрывал со счетом 2:3. Голкипер команды побежал в штрафную площадь соперника, где принял мяч на грудь и забил. Счет стал 3:3, и по регламенту турнира "Гисборо" обеспечил себе переигровку.

В ответном матче Никсон отстоял на "ноль", а его команда победила (2:0) и прошла дальше.

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