Как "Зенит" разгромил минское "Динамо" - ВИДЕО
Зениту удался невероятный камбэк в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского Динамо, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.
Первая встреча завершилась поражением питерцев со счетом 0:4, поэтому их шансы на выход в следующий этап были очень низкими.
Тем не менее, хозяевам удалось забить восемь голов в ответной встрече, четыре из которых во втором экстра-тайме, пропустив при этом один раз.
Зенит - Динамо Минск 8:1 (8:5 по сумме двух матчей)
Голы: Паредес, 22, Нобоа, 66, Дзюба, 75, 79, 115 (пенальти), Дриусси, 108, Мак 120+1 (пенальти), 120+3 - Яхая, 99
Зенит: Лунев - Анюков, Иванович, Мевя, Набиуллин (Заболотный, 59) - Эрнани (Дриусси, 61), Нобоа (Смольников, 104), Паредес, Кузяев, Ерохин (Мак, 102) - Дзюба
Динамо Минск: Горбунов - Бегунов, Галович, Швецов, Роча (Гаврилович, 92) - Корзун, Яхая, Шитов - Треботич (Наваловски, 72), Иванов (Макас, 64), Хващинский (Капленко, 55)
Предупреждения: Нобоа, Паредес - Бегунов, Швецов
Удаления: Паредес, 72 - Швецов, 120+1
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