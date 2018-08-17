Посол из Азербайджана впервые примет участие в жеребьевке Лиги Европы

Посол из Азербайджана впервые примет участие на церемонии жеребьевки группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, это связано с тем, что финальный матч состоится 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе. Согласно правилам, послом финального матча должен быть один из футболистов-ветеранов. Он должен принять участие во всех церемониях жеребьевки, начиная с группового раунда. Пока не уточнено, кем будет этот человек. Жеребьевка группового этапа состоится 31 августа в Монако.

В этом сезоне из представителей Азербайджана только"Карабах" может пробиться в групповой этап Лиги Европы. Для этого Агдамский клуб должен одержать победу над молдавским "Шерифом" в III квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч состоится 23 августа в Тирасполе, а ответная встреча состоится 30 мая в Баку.

Отметим, что в сезоне 2017-2018 финальный матч прошел во французском Лионе. Послом финала был бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook