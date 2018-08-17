Сборная Азербайджана завершила свое участие в ЧЕ по мини-футболу - ФОТО

Национальная команда Азербайджана завершила свое участие в чемпионате Европы по мини-футболу в Киеве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Последнюю встречу в группе сборная Азербайджана провела со сборной Сербии и проиграла соперникам со счетом 1:2. Сборная Азербайджана заняла четвертое место в группе D.

Голы забили: Небойша Десича, Стефан Радойанович / Асиф Зейналов

Главный судья: Сезар Ионеску (Румыния)

Судья: Томаш Гога (Словакия).

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