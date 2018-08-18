Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором раскупили за три минуты

Все билеты на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором были раскуплены за три минуты с начала продаж. Об этом сообщает телеканал KLAS-TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За возможность воочию понаблюдать за боем фанаты выкладывали суммы от тысячи долларов. При этом ранее организаторы обещали выпустить в продажу билеты по цене от 300 долларов.

Нурмагомедов встретится с Макгрегором 6 октября на турнире UFC 229. Бой пройдет в Лас-Вегасе. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед в 26 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор - бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

До этого соперники не встречались ни разу. О предстоящем бое Нурмагомедов высказался, заявив, что хочет разбить Макгрегору лицо и тем самым научить его скромности, тем самым уничтожив его морально. "Просто для меня это уже не просто спорт, а личный вопрос", - сказал он.