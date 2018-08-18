Месси удивил журналиста крученным ударом мяча с другого конца поля - ВИДЕО

18 августа 2018 11:04

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пробросил мяч между ног журналиста, который стоял на другой стороне поля. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Team Messi.

Репортер записывал стенд-ап у боковой линии. Месси увидел его, закрутил мяч, который после его удара проскакал по газону и прокатился между ног журналиста. Тот начал удивленно оглядываться, пока форвард не глядя проходил мимо, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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Нажмите на видео для просмотра:
Месси удивил журналиста крученным ударом мяча с другого конца поля

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