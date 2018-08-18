Зрители: Международный турнир по художественной гимнастике "GymBala" в Баку организован на высоком уровне

Зал Национальной арены гимнастики - замечательный, сказала Trend в субботу зрительница международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" Наталья Зейналова, передает Day.Az.

"Признаюсь, посещаю Национальную арену гимнастики впервые - очень здесь понравилось. Зал арены гимнастики очень большой, честно говоря, я впечатлена. Видно, что турнир организован на высоком уровне", - добавила зрительница.

По словам Натальи Зейналовой, она пришла на турнир, чтобы поддержать и поболеть за юных гимнасток.

"Хочу пожелать нашим девочкам удачи и побед, сегодня, и в будущем", - сказала зрительница.

Наталья Зейналова также подчеркнула, что за последние годы художественная гимнастика очень сильно развивается в Азербайджане.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике "GymBala".

Международный турнир будет проходить до 19 августа.

В течение двухдневных соревнований гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007, 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения поведут борьбу в составах команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также принимают участие представители Казахстана, Украины и Египта.