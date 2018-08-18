Украинский тренер: В Азербайджане соревнования по художественной гимнастике проводятся на самом высоком уровне

В Азербайджане соревнования по художественной гимнастике проводятся на самом высоком уровне. Об этом сказала Trend в субботу на полях международного турнира по художественной гимнастике "GymBala"тренер по художественной гимнастике из Одессы (Украина) Анжела Василенко, передает Day.Az.

"Понравилось, как организован международный турнир "GymBala". Зал Национальной арены гимнастики в Баку - потрясающий, очень красивый", - добавила тренер.

На международном турнире по художественной гимнастике "GymBala" участвуют пять воспитанниц Анжелы Василенко, и, по словам тренера пока трудно оценить их шансы на соревнованиях.

"Дети, как правило, непредсказуемы, они могут выступить по-разному, могут порадовать, а могут, и нет", - сказала Василенко.

Украинский тренер также высоко оценила выступление юных азербайджанских гимнасток. "Много хороших девочек - симпатичных, подтянутых, работающих с предметом, их тренеры - молодцы", - подчеркнула она.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике "GymBala".

Международный турнир будет проходить до 19 августа.

В течение двухдневных соревнований гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007, 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения поведут борьбу в составах команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также принимают участие представители Казахстана, Украины и Египта.